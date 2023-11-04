السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تصاعد أعمدة الدخان على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (فيديو)

المناطق على الحدود
المناطق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تصاعد أعمدة الدخان على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المناطق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بمناطق الجنوب التي تستهدف في كل اللحظات، مما يزيد التوتر في العدوان على غزة.

الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها بحق لبنان

ويمكن أن يفتح ذلك جبهات متعددة، خاصة في الجبهة اللبنانية نتيجة لهذا الاستهداف المباشر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة الجنوب.

وطالب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، بالضغط على الجانب الإسرائيلي لمحاولة وقف انتهاكاته بحق لبنان والجنوب اللبناني.

الحدود اللبنانية الإسرائيلية أعمدة الدخان تصاعد تصاعد أعمدة الدخان الحدود اللبنانية القاهرة الإخبارية

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