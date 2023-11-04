السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: هناك تشكل لـ"كرة ثلج" داعمة للحق الفلسطينى على المستوى الدولى

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

ثمّن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ما تضمنه بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي استنكر فيه استهداف قوات الاحتلال سيارات الأسعاف في غزة.

وأضاف "عبدالعزيز" أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة هو "وسام شرف" و"انتصار للإنسانية" يعيد الهيبة إلى هذا المنصب الأممي الذي لطالما كان أداة في يد الجانب الإسرائيلي.

وشدد على أن موقف "جوتيريش" إذا تمت قراءته في سياق تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى خلفية استقالات في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا يعني أن هناك تشكلا لما يمكن تسميته بـ"كرة ثلج" داعمة للحق الفلسطيني على المستوى الدولي وحتى داخل أروقة الحكم في واشنطن.

وطالب "عبدالعزيز" بضرورة البناء على تلك المواقف بحملات "دبلوماسية شعبية"، بجانب التحركات الرسمية من أجل الضغط لتحقيق أهداف، أولها وقف إطلاق النار في غزة على المدى القصير، وإعادة كتابة سردية جديدة للحق الفلسطيني على المديين المتوسط والطويل لإعادة الحقوق لأصحابها.

الهجوم على سيارات الإسعاف فى غزة أمر مهول

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مجددًا بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.  

وقال، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الهجوم على سيارات الإسعاف في غزة أمر مهول".

وكان قد انتقد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، موافقة مجلس النواب الأمريكي على قانون مساعدة إسرائيل، واصفا ذلك القرار بأنه "وصمة عار" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا القرار يصعّب من أي محاولات مستقبلية لدور أمريكي كوسيط يمكن الاعتماد عليه في عملية السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن دوي "الحرب والدمار" بات أعلى من صوت "تراتيل السلام"، وأن الأصوات العاقلة في العالم عليها الآن وبشكل عاجل أن تجتمع سويا لإنقاذ الإنسانية من ويلات اتساع الصراع في المنطقة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لا يزال هناك فرصة لأحرار العالم أن يستمعوا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإصلاح والنهضة الامم المتحدة قوات الاحتلال سيارات الإسعاف المدعي العام الجنائية الدولية الخارجية الامريكية كرة ثلج

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