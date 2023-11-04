وزير التعليم يثمن جهود محافظة الإسماعيلية فى الارتقاء بالعملية التعليمية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

ورحب اللواء شريف فهمى بشارة بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنًا جهوده في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

دور محافظة الإسماعيلية في الارتقاء بالعملية التعليمية

من جهته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنًا دور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودهم في ضبط وانتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد.

محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام لهيئة قضايا الدولة

كان استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، الخميس، المستشار محمد حسن علي؛ لتهنئته لتوليه منصب الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في مستهل زيارته إلى محافظة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام والحق العام، فهم خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة.

وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد الإدارى بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كل الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.