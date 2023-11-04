السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"روحي فيك" رابع حكايات "55 مشكلة حب" جاهزة للعرض غدا على شاشة قناة أون

روحي فيك
روحي فيك

تبدأ شبكة قنوات أون بداية من الثامنة من مساء غدا الأحد عرض حكاية "روحي فيك"، وهي الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفي محمود، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكايات الثلاثة الماضية.

حكاية روحي فيك بطولة عائشة بن أحمد

الحكاية الرابعة تقوم ببطولتها الفنانة عائشة بن أحمد وهي مكونة من 10 حلقات ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم وتقدم معالجة مختلفة لقصص الحب من خلال علاقات متشابكة مختلفة.

رابع حكايات “55 مشكلة حب”.. مؤلف “روحى فيك”: قصة رومانسية مليئة بالرعب والإثارة

أبطال حكاية روحي فيك

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رءوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

وقال السيناريست أحمد عثمان في تصريحات صحفية، إن حدوتة «روحي فيك» مليئة بالمواقف الرومانسية التي تتخللها أحداث مثيرة ومرعبة.

وأضاف عثمان: قصة الحكاية تدور حول ألغاز محيرة تكشفها الحلقات أثناء المشاهدة، مشيرًا إلى أنها تضع المشاهد فى حالة من الترقب المستمر لمعرفة أحداثها التالية.

“روحي فيك” هي رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "ألفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.

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