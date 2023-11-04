باحث دولي: نتائج ضبابية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

قال ناثان ج. براون، وهو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، في مقال له على موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وهي مؤسسة غير ربحية ومقرها واشنطن، إن الموقف الآن ضبابي فيما يتعلق بغزة وفيما يتعلق بنتائج الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة المحاصر.

التصعيد في غزة

وقال الباحث إن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي، تسببا إلى حد كبير في تفاقم الوضع الحالي في غزة، حيث سعوا طوال الفترات الماضية لتأجيل حل الصراع بين إسرائيل وفلسطين بدلا من معالجتها.

وقال الباحث، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ستقتل العديد من المدنيين وتدمر جزءًا من غزة، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والجوانب الحيوية للحياة المدنية، ومن المرجح أن تفرض إسرائيل مناطق عازلة عسكرية كبيرة داخل غزة، والتي لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إليها لفترة من الوقت، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى.

ومع تراجع القتال، من المرجح أن يؤدي الموقف العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة إلى تشديد الحدود وزيادة قدرة قوات الأمن على القيام بعمليات توغل في المناطق المأهولة بالسكان.

ولكن الباحث قال إنه من غير المرجح أن تعيد إسرائيل إدخال المستوطنين إلى غزة، لكن التحركات العسكرية المستقبلية قد تشمل إقامة منشآت عسكرية داخل غزة ولن تتمكن إسرائيل من السيطرة على غزة بنفس الدرجة التي تسيطر بها على الضفة الغربية، لكن هذا المستوى من السيطرة ليس ضروريا على أي حال، لأن الهدف الرئيسي لإسرائيل في غزة هو منع حماسفي غزة على مهاجمة إسرائيل.

وقال الباحث إن الاحتلال يعمل على تهجير تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ولكن هذا الأمر لن يفلح بسبب الموقف المصري الواضح الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة لمصر.