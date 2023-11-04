السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. محاكمة "سمكرى" متهم بقتل جاره فى الفيوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، بالدائرة الأولى، برئاسة المستشار ياسر محرم، محاكمة المتهم أحمد.ت.ع ويبلغ من العمر 24 عامًا ويعمل سمكري سيارات ومقيم بعلواية الخولي منطقة الصوفي بمدينة الفيوم، في التهم المنسوبة إليه في قتل شخص إثر مشاجرة بينهما وطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، ما أدى إلى مصرعه.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة العزب، مأمور قسم الفيوم ثان، بمقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي.
وتبين من التحريات التي قادها المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، تحت إشراف اللواء ياسر حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا نشب بين عائلتي السمكري والشرقاوي، بسبب لعب الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول منازل العائلتين لمنع تطور المشاجرة والسيطرة على طرفيها، إذ جرى القبض على المتهمين، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومباشرة التحقيقات.
وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة.

محاكمة السمكري الفيوم المستشار ياسر محرم مشاجرة شخص يقتل جاره

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