السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فؤاد سليم لـ"الشاهد": خطة الخداع الاستراتيجى بموعد حرب أكتوبر نجحت بسبب السرية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وأحمد فؤاد سليم

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل الأيام الأولى قبل حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، مساء الجمعة: "كانت هناك 3 دفعات رديف منذ أيام حرب اليمن خرجوا وتم تسريحهم، وكان من ضمن التخطيط الاستراتيجي أن المصريين لن يحاربوا، وكان هناك عدد من الأسري المصريين لدى إسرائيل يحكون دهشة الإسرائيليين بحماس وقوة وشجاعة المقاتل المصري، وبالفعل الخطة الاستراتيجية للتموية والخداع كانت مقلب بمعنى الكلمة، لدرجة أن يوم 6 أكتوبر كنا نلعب كرة على خط القناة، وكان كل شيء سريا جدًا بين غرف العمليات، وكانت الحرب مرتبة بشكل دقيق جدًا".

وأضاف: "خطة الخداع الاستراتيجي بموعد حرب أكتوبر نجحت بسبب السرية، وعندما تعاملنا بنظام الإطلاق الإلكتروني مع الطائرة الإسرائيلية المخصصة للاستطلاع كانت تتحرك وتبعد في العمق في سيناء، وفي مرة أمرت القيادة بضرب الطائرة وإسقاطها، وتم ضربها فوق منطقة فايد بالإسماعيلية، على يد المقدم محمد درويش، وكان من أكفأ ضاربي الصواريخ في مصر وقت الحرب، وصدمت إسرائيل بضرب هذه الطائرة وقالوا إن مصر لديها أجهزة حديثة، وتم أسر 2 من الخبراء داخل الطائرة، وأرسل لهم الرئيس السادات مراكب في قناة السويس بمصابيح إنارة ليبحث الاسرائيليون عن بقايا الطائرة، وهنا إسرائيل أدركت أن مصر ستدخل الحرب".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور

محمد الباز حرب اكتوبر أحمد فؤاد سليم الشاهد

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