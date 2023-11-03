سياسي فلسطيني: ازدواجية المعايير فى الغرب ثابتة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر

قال أيمن الرقب الباحث السياسي الفلسطيني، إن ازدواجية المعايير في العالم الغربي ثابتة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، حيث كشفت انحياز الغرب الكامل لإسرائيل بشكل واضح، كما أن العالم يستدعي بكل قوته لحماية الاحتلال الإسرائيلي وإرسال كل الأسلحة والجسور ونقل الأسلحة من كل العالم، وخاصة قوات الناتو، فقد تستخدم اسرائيل أسلحة محرمة دولية مثل الفسفور الأبيض ضد الشعب الفلسطيني، وهم كذلك من يقفون في صف أوكرانيا ويحاربون الرئيس الروسي بوتين، مما أصدر المحكمة الجنائية قرارات ضده، في حين أن المحكمة الجنائية تشكل لجنة وليس مذكرات لإيقاف جيش الاحتلال الذين يقتلون بدم بارد أبناء الشعب الفلسطيني.

بوتين يشكل تحدي للعالم بشكل عام

وقال الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الرئيس بوتين وروسيا بشكل عام يشكلون تحدى عالم مزدوج المعايير وان من حق الفلسطينيين ان يدافعوا عن ارضهم ويحاربوا الاعداء، وبالتالي هاجم الرئيس بوتين من قبل العالم الغربي الذي يصمت امام الشعب الفلسطيني ولا يؤثر عليهم صور وبشاعة واوضاع اطفال الشعب الفلسطيني، المهم ان يبقى الاحتلال شامخ.

وتابع الرقب وعضو الحركة الفلسطينية فتح، في الوقت الذي تمت ممارستهم للضغط على روسيا حول ما يحدث في غزة، وبالتأكيد هناك فرق، فإن الولايات المتحدة تقر بدعم مليارات الدولارات عسكريا وسياسيا واقتصاديا، كما لم يخجل رئيس وزراء بريطانيا بالاعلان عن تزويد اسرائيل بطائرات عسكرية محملة بالسلاح ضد الشعب الفلسطيني بحجة ان يحارب حماس.

وقال الرقب إن مجلس الامن قد خرج عن الخدمة بشكل كامل بعد ثلاثة محاولات حول المشروع الروسي والبرازيلي في الاخير المشروع الامريكي لوقف الحرب في غزة، وبالتالي فشل مجلس الامن بالحسم، وبالتالي خرج عن الخدمة بشكل كامل وفي مجمل الامر ان يكون هناك اجتماع للجمعية العامة المعروف بإسم “متحدون من اجل السلام”.

وختم أن فكرة مغادرة الفلسطينين من غزة والذهاب الى اي دولة مرفوضة، كما انه تم رفض التوجه الى مصر الأقرب لفلسطين وشعبها، حتى استطاعت بشكل أو بآخر لإنهاء القضية الفلسطينية.