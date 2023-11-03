الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: الرئيس السيسى يتعرض لحملة ضغوط ممنهجة بسبب رفض تصفية القضية الفلسطينية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

ندد الإعلامي مصطفى بكري، بحملة الضغوط التي تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن بعض الدول تحاول فرض اقتراحات تمس الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.

وأشار بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر رفضت مذكرة أمريكية تقترح تولي مصر قيادة قطاع غزة أو المشاركة في التحالف الدولي لإدارته بعد القضاء على حماس.

وأكد "بكري" أن مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دعم المقاومة وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى إيجاد رئيس مصري يوافق على كل ما يطلبونه منه، لذلك يستخدمون بعض الأذرع الإعلامية والسياسية لزعزعة الاستقرار في مصر وتشويه صورة الرئيس السيسي.

واختتم "بكري" حديثه بالتأكيد على أن شعب مصر يقف خلف قيادته ويدعم قراراتها التي تحمي مصالح الوطن والأمة.

القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة حماس الولايات المتحدة

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