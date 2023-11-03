نصرالله: أوضاع قاسية عاشتها فلسطين.. و"طوفان الأقصى" هزت الاحتلال وداعميه

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، ​حسن نصرالله​، إن أوضاع فلسطين السنوات الأخيرة كانت قاسية جدا، خصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة.

وأضاف نصرالله، في كلمة بمناسبة الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت: "آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنا".

وأكد نصرالله أن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن أكثر من مليوني إنسان يعيشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا.

نصرالله: الملفات الفلسطينية لم تكن موجودة فى لائحة اهتمام العالم قبل طوفان الأقصى

وأوضح نصرالله أن كل الملفات الفلسطينية لم تكن موجودة في لائحة اهتمام العالم، وكان لا بد من عملية طوفان الأقصى ليهز الاحتلال وكل داعميه، ويفتح الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى بالعالم.

وتابع نصرالله: "عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة".

وأكد أن معركة طوفان الأقصى ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة.

وأضاف: "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة".

وأكد نصرالله أن المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعى، موجها التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله.