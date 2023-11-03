الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و597 شاحنة، و75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 388 شاحنة، و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 22000 طن بضائع، 209 شاحنات، و15 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة "الحرية 1"، بينما تغادر السفينة ALMOTHANNA وعلى متنها 16000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين "دليلة" و"بوسيدون اكسبريس"، ومغادرة السفينة "بوسيدون إكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2868 طن بضائع، و260 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن وهي: "آيلة"، "كوين نفرتيتى"، "بريدج" واور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم، لمغادرة السفينة "الحرية 2" متجهة إلى جدة، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانئها.

موانيء ميناء بضائع أرصفة السفن

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