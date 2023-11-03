مجلس إدارة الأهلى يجهز "ميزانية تاريخية" لعرضها على الجمعية العمومية

أنهي مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اعتماد ميزانية النادى للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضى لتسجل 3 مليارات و900 مليون جنيه، لتكون الأعلى فى تاريخ الأندية المصرية والعربية.

كما حققت ميزانية الأهلى زيادة قدرها 800 مليون جنيه عن الموسم الماضى الذى وصلت فيه إلى 3 مليارات و87 مليون جنيه وذلك بعد إضافة إنشاءات فرع التجمع الخامس الذى تم افتتاحه أخيرا.

ووجه مجلس إدارة الأهلى الدعوة لأعضاء النادى للجمعية العمومية العادية التى ستعقد على يومى 17 و 18 نوفمبر الحالى للنظر فى جدول الأعمال وعلى رأسه التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالى المقبل2023 /2024 ، مع تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

مجلس الأهلي يطالب أعضاء الجمعية العمومية باب التصويت

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة مقترح مبدئى لإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة، بجانب العرض على الجمعية العمومية لإقرار الخطوة الأخيرة لإنشاء استاد النادى بفرع الشيخ زايد، حيث سيتم التصويت على منح شركة الأهلى للمنشآت الرياضية كل الحقوق المتعلقة باستاد النادى المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة للنادى بفرع النادى بالشيخ زايد على مساحة لاتقل عن 55 فدانا (مع احتفاظ النادى بملكية الأرض والمشروع)، وكذلك الحقوق المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل وتسويق تلك الحقوق، والترخيص للشركة بالتعاقد مع شركات أخرى للقيام بعمليات التمويل والتطوير والإنشاء والإدارة والتسويق التى ستشمل استادا رياضيا وجامعة ومدرسة وفندقا ومتحفا ومستشفى وصالة ألعاب رياضية.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلى قد فشل فى الوصول لنهائى الدورى الإفريقى فى نسخته الأولى، بعد تعادله مع صن داونز دون أهداف فى استاد القاهرة، وكان بطل جنوب إفريقيا قد فاز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد.