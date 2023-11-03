كم خطوة يجب أن تمشيها لحرق السعرات الحرارية؟

يتخطى الأشخاص المشي في الصباح وممارسة التمارين الرياضية حيث تستمر الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل أو تبدأ في الصباح الباكر، لا عجب أن الانتفاخ والحموضة والإمساك وزيادة الوزن أمر شائع في موسم العطلات، يعد المشي طريقة مريحة وسهلة للحفاظ على لياقتك، ويمكن للمرء دائمًا أن يجد وقتًا للمشي السريع أثناء إجراء الترتيبات والمشاركة في اللقاءات.

وفقًا لموقع "hindustantimes" يمكن أن يكون أيضًا موسمًا للإفراط في النشاط والخمول، مما يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيه، وللحفاظ على صحتك ولياقتك البدنية خلال هذا الوقت، يمكن أن يكون المشي أمرًا بسيطًا.

يقول الدكتور روهيني باتيل، بكالوريوس الطب والجراحة وأخصائي التغذية، طريقة فعالة للحفاظ على لياقتك البدنية وحرق السعرات الحرارية.

الهدف اليومي الموصى به على نطاق واسع هو 10000 خطوة، ومع ذلك، فإن العدد المثالي للخطوات يختلف من شخص لآخر، اعتمادًا على عوامل مثل العمر ومستوى اللياقة البدنية وأهداف فقدان الوزن، لتحديد عدد خطواتك المثالي، ضع في اعتبارك مستوى لياقتك البدنية والوقت المتاح.

إذا كنت نشيطًا بدنيًا بالفعل، فقد تحتاج إلى تحديد هدف أعلى للخطوات لتحدي نفسك والحفاظ على مستوى لياقتك البدنية، ومن ناحية أخرى، يجب على المبتدئين البدء "مع هدف أكثر قابلية للإدارة، يمكن أن يكون موسم الأعياد مزدحمًا، وقد لا يكون لديك دائمًا وقت للمشي لمسافات طويلة.

نصائح فعالة للمشي

التسلل بالخطوات: ابحث عن فرص للمشي أكثر، مثل صعود الدرج بدلًا من المصعد، وركن سيارتك بعيدًا عن المدخل، والذهاب في نزهات بعد تناول الطعام مع العائلة والأصدقاء.

المشي المتقطع: قم بدمج المشي المتقطع، والذي يتناوب بين المشي السريع وفترات التعافي الأبطأ. وهذا لديه القدرة على زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة وتعزيز اللياقة البدنية.

كن متسقًا: الاتساق هو المفتاح. اجعل المشي عادة يومية لتحقيق هدف خطوتك. فكر في المشي في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل إذا كان لديك يوم حافل مخطط له.

فوائد المشي

حرق السعرات الحرارية: يعد المشي وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية، مما يسهل التحكم في وزنك خلال موسم الأعياد.

الحد من التوتر: مواسم الأعياد يمكن أن تجلب التوتر. يمكن أن يساعد المشي في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتوفير فرصة لتصفية ذهنك.

المشاركة الاجتماعية: يمكن أن يكون المشي مع العائلة أو الأصدقاء أثناء الاحتفالات طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع معًا والاستمتاع برفقة بعضكم البعض.