"الاتصالات": تأسيس 247 شركة بالقطاع خلال أغسطس الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أنه تم تأسيس 247 شركة بالقطاع خلال شهر أغسطس الماضي، برأسمال قيمته 93.45 مليون جنيه، وذلك مقارنة بـ 256 شركة تم تأسيسها عن نفس الفترة عام 2022، برأسمال 299.16 مليون جنيه.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أن الشركات التي تم تأسيسها توزعت كالآتي، 196 شركة بمجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 82.59 مليون جنيه، ونحو 47 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 10.64 مليون جنيه ونحو 4 شركات بمجال الاتصالات.

نفس الفترة عام 2022 شهدت تأسيس 192 شركة بمجال تكنولوجيا المعلومات

وأشار التقرير إلى أن نفس الفترة عام 2022 شهدت تأسيس 192 شركة بمجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال 35.82 مليون جنيه، و54 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال بلغت قيمته 259.79 مليون جنيه، و9 شركات بقطاع الاتصالات برأسمال قيمته 3.56 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تأسيس 163 شركة جديدة خلال شهر يوليو 2023 برأسمال بلغت قيمته 98.90 مليون جنيه، توزعت كالآتي 141 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 92.19 مليون جنيه، ونحو 20 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 6.69 مليون جنيه، وشركتان بمجال الاتصالات.

وأضاف التقرير أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل 1807 نقاط خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1219 نقطة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 588%، وبتراجع شهري 9% بعد أن سجل المؤشر في يوليو السابق عليه 1816 نقطة.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات يتضمن 7 شركات، هي: "راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".