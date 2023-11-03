الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى الرمد ببورسعيد يستقبل 6 مصابين من غزة للعلاج

مستشفى الرمد ببورسعيد
مستشفى الرمد ببورسعيد

استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مستشفى الرمد ببورسعيد التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، 6 مصابين من قطاع غزة، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وكان في استقبال المصابين أطقم طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وعدد من طواقم التمريض، والأطباء الإداريين، وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة فور وصولهم.

وقد وصلوا إلى المستشفىى عن طريق سيارات إسعاف مصرية مجهزة، وذلك بعد إتمام إجراءات الدخول، وفي إطار ما يجري تقديمه من خدمات صحية للمصابين بالمستشفيات المصرية.

وبدأت الفرق الطبية في تقديم الخدمة للمصابين الآن، وذلك بعد تسكينهم في الأماكن التي جرى تجهيزها بمستشفى الرمد، وذلك وسط جاهزية كاملة لتقديم كل الخدمات اللازمة للحالات.

من جهة أخرى، كان قد تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشٱت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه  خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور مصطفي شعبان رئيس قطاع إقليم القناة لهيئة الرعاية الصحية.

والتقى محافظ بورسعيد أطقم الأطباء والتمريض،  كما أطلع  على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، مستمعًا لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرًا، مشيدًا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحًا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى،  وأصبحت تشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

كما التقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والذين أكدوا على أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادو بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ، على أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.

مصابين كشنفياستقبال المصابين أطقم طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية وعدد من طواقم التمريض والأطباء الإداريين وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة فور وصولهم مستشفى الرمد

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