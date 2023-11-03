ليلى الرفاعى لـ"الشاهد": حدثت مشادة بين والدى والفريق الشاذلى بسبب هذه المهمة

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن والدها قابل الفريق الشاذلي، من أجل المهمة المكلف بها في الإسماعيلية ولكنه أبلغه أن المهمة تم تغيرها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهمة والدها كانت تدمير ممر مائي نفذه اليهود، ولكن الفريق الشاذلي أخبره أنه يوجد هجوم بالدبابات في الفيشة في الإسماعيلية، فأخبره والدها أن التجهيزات التي معه تخص المهمة المكلف بها وأنه لا توجد معه تجهيزات للمهمة الجديدة، مشيرة إلى أنه حدثت مشادة شديدة بينهما في المكتب.

وتابع أن والدها خرج مع فرقته وهم على الطريق لتنفيذ المهمة، وكانت أول مرة يأخذ أوامر من أحد، فكان دائمًا يقترح هو بضرب الأماكن وكان يصورها ويضع الخطة ويتم التصديق عليها.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.