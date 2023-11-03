الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى إبراهيم الرفاعى تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إخبارها باستشهاد والدها وانهيار جدها

ليلى إبراهيم الرفاعي
ليلى إبراهيم الرفاعي

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إنه وقت حرب أكتوبر، كانت أغاني الانتصارات في الراديو، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف تفاصيل الحرب.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدها كان يحارب ويعود للمنزل، ولكنها لم تكن تعرف أنه توجد حرب، إلا بعد استشهاد والدها عندما رأت المعزين بالمنزل.

وتابعت، أن جدها كان مأمورا، وكان شديدا جدًا ولكنها وجدته يبكي، فسألته "بتبكي على مين؟"، فرد عليها بأن أحد أقاربه توفي، مؤكدة أنها كانت تشعر أن والدها استشهد لأنه لم يأت للمنزل، لأنهم وقتها أخفوا عليهم خبر استشهاده هي وشقيقها.

وأشارت إلى أنه بعد فترة تصل لأسبوعين تقريبًا، سألت والدتها "بابا فين"، وكانت ترتدي الأسود، فأخبرتهم أنه استشهد، وبكوا جيمعًا، لأنهم يعرفون معنى الشهيد لأن والدهم كان يحكي لهم عن عمهم الشهيد، وعاشت والدتها معهم 46 عامًا قامت بواجبها على أكمل وجه.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ليلي إبراهيم الرفاعي الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي استشهاد والدها برنامج الشاهد جدها نصر أكتوبر العظيم

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