الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الشناوي: مصر ضاعفت عدد الجامعات خلال 10 سنوات

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة إن مصر ضاعفت عدد الجامعات خلال العشر سنوات الأخيرة، مع مراعاة تطوير المناهج الدراسية لمواكبة سوق العمل.

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أننا نخرج حاليًا منتجًا مختلفًا من الطلاب وهذا واضح من السياسة التي وضعها التعليم العالي واستراتيجية التعليم العالي مع ربط كل برامجنا مع سوق العمل وأهم شيء هو المهارات التي نخرج بها الطلاب.

وتابع أن الطلاب زمان، عندما يتقدمون للوظائف كانوا يقولون لهم "أنسوا ما أخذتموه في الجامعة"، أما الآن فيتم البناء على ما درسه الطالب بالجامعة ويتم تدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل و80% من الطلاب  الآن يعملون وهم بالجامعة ويتقاضون أجورًا.

الطلاب بدأ يكون لهم عملًا خاصًا بهم خلال الدراسة

وأكد أن كليات علوم الكمبيوتر الطلاب يقدمون تطبيقات خاصة بهم، وكلية الهندسة بدأ يكون لديهم العمل الخاص بهم، وطلاب كلية الطب يشاركون في قوافل طبية كل التخصصات تعمل بهذا الشكل وهذا ما يجعل الطلاب جاهزين لسوق العمل. 

محمد الشناوي مصر ضاعفت عدد الجامعات خلال العشر سنوات منتجا مختلفا الطلاب

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