داليا مصطفى: "القاهرة الإخبارية" تلامس أرض الواقع بكل صراحة مطلقة

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن فخرها الشديد بقناة القاهرة الإخبارية، التي تعتبر أول قناة مصرية تنافس قنوات عالمية خاصة بالأخبار ونقل الاحداث لحظة بلحظة.

داليا مصطفى: القاهرة الاخبارية تلامس أرض الواقع بكل صراحة مطلقة

وقالت “داليا” لـ"الدستور"، إن قناة القاهرة الإخبارية تلامس أرض الواقع بكل صراحة مطلقة، دون إخفاء الحقائق للشعب، فهي العلامة الكاملة في نقل الحدث دون تزيف أو بلورة كذابة، متمنية لكل القائمين عليها المزيد من التقدم والنجاح، وحرصت على تهناتهم بمرور عام على إطلاقها بعمل مليء بالصدق والأمانة في نقل الأحداث.

وحرصت على توجيه رسالة لمراسلي غزة بوجه الخصوص، قائلة: “ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تفعلوا بكل صدق وإيمان شديد برفع صوت الحق أمام العالم بأكمله”.

تفاصيل انطلاق قناة القاهرة الاخبارية

وانطلقت قناة “القاهرة الإخبارية” لأول مرة في يوم 31 أكتوبر من العام الماضي 2022، تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.



وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة" مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الأخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وانقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.