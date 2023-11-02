مناقشة رواية "المزيفون" ضمن النشاط الأدبى بثقافة أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط عددًا من الفعاليات الأدبية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة خلال شهر نوفمبر الحالي.

وفي السياق، ناقش نادي القصة برئاسة الأديب أحمد راشد، أمس، رواية "المزيفون" للروائي ماهر مهران، وذلك في لقاء أدارته هويدا فراج، وشارك به كل من الدكتورة أسماء عبد الرحمن الأستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والأديب الدكتور محمود فرغلي.

بدأت "عبد الرحمن" حديثها موضحة أن الرواية تشتمل على مزيج من السرد الأدبي والتوثيق والتحليل النفسي والاجتماعي، من خلال التأكيد على فكرة التعامل مع الآخرين بشكل إنساني، ونشر مشاعر الحب والود بين أفراد المجتمع، برغم اختلاف الثقافات والأطياف والأديان.

من حفل مناقشة رواية المزيفون

من جانبه، أشار الدكتور محمود فرغلي، أن الأديب صاحب الرواية لم يعتمد على النمط التقليدي في الكتابة، بل أضفى عليها بعض العناصر، الأمر الذي ساهم في إحداث تغيير في مفهوم الرواية المتعارف عليه، وجعلها تبدو بشكل جديد يتسم بالتشويق والسلاسة وبلاغة السرد.

وشهد اللقاء كل من الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، والأديب رأفت عزمي رئيس نادي الأدب، والأديب الدكتور أحمد مصطفى، والأديب أيمن رجب، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نظم نادي أدب أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم لقاءً أدبيًا بمكتبة الطفل والشباب، أداره الأديب والناقد محمود صلاح، وتحدث خلاله الشاعر محمد نجار عن الأخطاء النحوية الشائعة التى يقع فيها كثير من المبدعين أثناء الكتابة.

واختتم اليوم بفتح باب المناقشة بحضور عدد من أعضاء النادي، منهم الأديب والباحث درويش الأسيوطي، والأديبة عبير كيلاني، والشاعر سيد سليم، والشاعرة حفيظة العطيفي، ومجموعة من المواهب الشابة.