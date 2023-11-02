باحثة: المواطن ينتظر الإعلان عن برامج المرشحين لانتخابات الرئاسة فى 9 نوفمبر

قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المرشحين الأربعة للرئاسة باختلاف توجهاتهم، أعلنوا عن ملامح برامجهم الانتخابية.

وأضافت الشرقاوي في تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن في انتظار إعلان برامج المرشحين مع انطلاق فترة الدعايا الانتخابية في 9 نوفمبر الجاري.

تشكيل وعي سياسي للشباب خلال العشر سنوات الماضية

وتابعت، أنه يوجد كتلة كبيرة لها حق التصويت للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على تمكين الشباب وتوعيتهم، والشباب في هذه المرحلة لديهم وعي سياسي نجحت الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية في ترسيخه.