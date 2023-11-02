خدمات البترول البحرية تنتهي من مشروع تطوير حقل كاموس

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية، برئاسة المهندس عمرو بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، عن الانتهاء من مشروع تطوير حقل كاموس 3B لشركة بترول شمال سيناء "NOSPCO" بعد تنفيذ أعمال انزال خط بحري 8 بوصة، بطول إجمالي 3 كم باستخدام بارج PMS 11 بمعدلات إنتاجية قياسية.

وتابعت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنها قد أكملت أعمال وضع خطوط بحرية تحت البحر 8 بوصة بطول إجمالي 18 كم، بالإضافة إلى تركيب منصتين جديدتين KSE2 و ATON1 في المشروع، ويهدف المشروع لـ تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل كاموس البحري.

وفي السياق اعلنت الشركة من الانتهاء من مشروع تثبيت الحوض العائم بترسانة بورسعيد البحرية بواسطة كونكوست MB1 Heavy Lift Barge، لمرفأ القناة والمشروعات الكبرى CHP التابعة لهيئة قناة السويس، يذكر أنه تم منح مشروع «تثبيت الحوض العائم بترسانة بورسعيد البحرية» لشركة خدمات البترول البحرية، من ميناء القناة وشركة المشاريع العظيمة CHP التابعة لهيئة قناة السويس.

وفي سياق منفصل وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً للحكومة المصرية ، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية بحضور السفير علاء يوسف السفير المصرى فى فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرانس "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة" لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى ، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة.

ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية وهى إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون ، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.