تمكنت حملة من إدارة تموين سنورس بمحافظة الفيوم بتنفيذ حملة بالتعاون مع الوحدة المحلية، مساء أمس الاربعاء، من ضبط كمية من السلع منتهية الصلاحية، خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية في مدينة سنورس.

ضبط سلع منتهية الصلاحية ومخالفات في حملة تموينية بالفيوم

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، خلال مرور الحملة بالأسواق والمحال التجارية تم ضبط وتحرير (1) محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية عدد (40) كيس أرز، و(1) محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية عدد (250) مكعب مرقة دجاج، (10) علب حلاوة طحينية،(10) علب صلصة، (15) علبة كستر، (10) علب نسكافيه، (15) علبة كيك، و(1) محضر امتناع عن بيع سجائر، بالإضافة إلى (3 ) محاضر عدم إعلان أسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق.

وأضاف رئيس المركز، أنه جرى أمس تنفيذ حملة برئاسة عبد الحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، قامت بإزالة لحالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة (1) قيراط و(6) أسهم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية جرفس شدة خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية على قطعة أرض بمساحة (1) قيراط، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كذلك أوضح رئيس المركز أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى قامت برفع (272) طن قمامة و(7) أطنان أتربة.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة أحد التعديات بالبناء المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، من خلال البث المباشر على شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواررئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.