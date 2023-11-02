الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بروفات مكثفة للأطفال استعدادا لختام مشروع "أهل مصر" ببورسعيد

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

يشهد قصر ثقافة بورسعيد حاليًا عددًا من البروڤات المكثفة، الخاصة بمشروع "أهل مصر" في أسبوعه السابع والعشرين، المقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار" يهمنا الإنسان"، وذلك استعدادًا لحفل الختام الذي يقام مساء الخميس.

وفي السياق قام المخرج محمد الدسوقي، مدرب ورشة الأداء المسرحي، بتدريب الأطفال على البروڤات النهائية لعرض "أهل مصر" المقرر تقديمه في حفل الختام، كما واصل الفنان ماهر كمال تدريبات الصوت النهائية مع المتدربين.

من ناحية أخرى، قام الفنان ناصر عبد التواب بتدريب الأطفال على عمل التصميم النهائي لعروسة القفاز، واستكمل الكاتب وليد كمال شرح المرحلة الأخيرة من كتابة السيناريو، كما قدّم الدكتور محمد إسماعيل عدة تطبيقات خلال ورشة التصوير بالموبايل، بينما استمرت فعاليات كل من ورشة الكتابة وإلقاء الشعر للشاعر محمود الحلواني، وورشة تعليم الرسم بالموسيقى للمدرب وائل عوض.

txt

وزيرة الثقافة تناقش مشكله تخصيص مكان آخر بديل لقصر الثقافة بالغربية

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، حيث استكملت ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك لنجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة الجلود للمدربة إيمان مجدي، بالإضافة إلى ورشة الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

وضمن برنامج"حكايات من بلدنا" قدّم الشاعر محمد عبد القادر بطل حرب أكتوبر، لقاء تحدث خلاله عن أشهر الآلات الشعبية التي يستخدمها أهالي بورسعيد الباسلة للتعبير عن فرحتهم، ثم تغنى مع الأطفال ببعض أغاني المقاومة الشعبية الشهيرة.

مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

قصر ثقافة بورسعيد مشروع أهل مصر نيڤين الكيلاني عمرو البسيوني يهمنا الإنسان

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلى من الدورى الإفريقى

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

سيارات إسعاف وأطقم مدربة.. مصر تفتح أبوابها لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

"التحالف الوطنى": معبر رفح به 108 شاحنات مساعدات إنسانية يحتاجها أهالى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع