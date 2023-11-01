الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذة علاقات دولية: مصر تسعى جاهدة لاستكمال مساعدات جرحى غزة

معبر رفح
معبر رفح

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن تقديم المساعدات هي أبسط حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الممنهجة، لتخطي العقاب الجماعي نحو فرض سياسة الإبادة الجماعية.

وأضافت الدكتورة إيمان زهران خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية خلود زهران، عبر قناة extra news، أن فتح المعبر واستقبال الجرحى الفلسطينيين، هي خطوة من خطوات الدولة المصرية لإنجاز عدد من المتطلبات في محاولة احتواء التصعيد القائم في قطاع غزة بشكل عام، ومحاولة لإيجاد مخرج من الأزمة المكتملة الأركان سواء على المستوى السياسي أو الأمني، وكذلك على المستوى الإنساني، لافتة إلى أن كل تلك المستويات تحاول مصر إيجاد مخرج بما يحفظ الأوضاع السياسية والإنسانية، خاصة في ظل العديد من القيود.

وأكدت أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تسعى جاهدة لاستكمال مساعدات جرحى غزة.

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