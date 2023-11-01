ستيرلينج وجاكسون يقودان هجوم تشيلسي ضد بلاكبيرن بكأس الرابطة

أعلن ماوريسيو بوكتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بلاكبيرن روفرز، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كابيتال وان.

ويقود نيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلينج، هجوم البلوز في مباراة الليلة.

تشكيل تشيلسي لمباراة بلاكبيرن روفرز بكأس الرابطة

في حراسة المرمى: خوسيه سانشيز.



خط الدفاع: ريس جيمس، أكسيل ديساسي، بنوا بادياشيلي، مارك كوكريلا.



وسط الملعب: ليزلي أوجوتشوكو، إنزو فيرنانديز، كونور كالاجير.



الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.



فيما جاءت دكة بدلاء تشيلسي على النحو الآتي: دجورجي بيتروفيتش، موسيس كايسيدو،إيان ماتسين، مالون جوستو، ديفيد واشنطن، ليفي كولويل، ليو كاستاليدن، نوني مادويكي، أليكس ماتوس".

ويتطلع فريق تشيلسي لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام فريق برينتفورد والتي سبقها التعادل مع أرسنال، من أجل مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب؛ فيما يأمل فريق بلاكبيرن في استغلال حالة ارتباك المستوى التي يعيشها فريق تشيلسي في الجولات الماضية من بطولة البريميرليج من أجل تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة.

ويعتبر تشيلسي مباراة اليوم فرصة لاستعادة الثقة خاصة بعد المستوى المهتز الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم الجاري، والنتائج المتذبذبة التي تسببت في تواجد الفريق في المركز الـ11 بترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات.

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم خدمات كلًا من: "ماركوس بيتينيلي، أرماندو بورخا، تريفو تشالوبا، كاريني تشوكوميكا، روميو لافيا، ويسلي فوفانا، ميخايلو مودريك، كريستوفر نكونكو" وجميعهم للإصابة.

وتأهل تشيلسي لهذا الدور على حساب فريق ويمبلدون في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما فاز صعد بلاكبيرن روفرز على حساب هاروجات بعد الفوز بثمانية أهداف دون رد.