الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الصحة" يوضح آخر تطورات استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات ومستجدات استقبال مصر لعدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين صباح اليوم.

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تزويد مستشفيات شمال سيناء العريش العام وبير العبد والشيخ زويد، بكل التخصصات الطبية الطارئة من التخدير والرعاية الحرجة وجراحة المخ والأعصاب والعيون والأوعية الدموية.

وأضاف أن كل مستشفى له مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات الواردة، موضحًا أن الأشقاء في الصحة الفلسطينية أرسلوا تشخيصا لـ81 مصابا وبناء عليه تم تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن كل هذه التخصصات منتظرة على معبر رفح أيضًا؛ لتقديم الرعاية الصحية للأشقاء من خلال مستشفى ميداني مجهز على أعلى مستوى.

الفلسطينيين الحياة اليوم فضائية الحياة حسام عبد الغفار

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