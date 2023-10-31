بشير جبر: الوضع الصحى فى غزة كارثى والمستشفيات ستخرج عن الخدمة قريبًا

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن الأوضاع الصحية في غزة كارثية، خاصة أن هناك تحذيرات تم إطلاقها قبل قليل من قبل مشافي قطاع غزة خوفًا من توقفها عن العمل جراء نفاد الوقود منها.

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المستشفى الإندونيسي قد يتحول إلى مقبرة جماعية للمصابين والجرحى والمرضى ممن يتلقون العلاج بداخلها، حال نفاد الوقود مساء غدٍ، مشيرًا إلى أن الحال نفسه ينطبق على مجمع الشفاء الطبي أيضًا.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن المشافي أعلنت عن أنها وصلت إلى مرحلة الانهيار التام جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والارتفاع الكبير في أعداد الإصابات والشهداء جراء العدوان، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شدد من قصفه المتواصل على قطاع غزة، ما أدى لخروج أكثر من 25 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل واستهداف العشرات من سيارات الإسعاف.