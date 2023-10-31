متحدث "الخارجية الأمريكية": فصل الدولتين الحل الأمثل للقضية الفلسطينية

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، بأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أشار إلى أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 هو الحل الأمثل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، بأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أن بلاده تركز على إعادة فتح معبر رفح لإخراج الأمريكيين من قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن واشنطن بعثت برسالة واضحة إلى حزب الله وأطراف إقليمية أخرى بأن عليها ألا تدخل في الصراع حتى لا تتفاقم الأزمة.