لايبزيج يودع كأس ألمانيا مبكرا على حساب فولفسبورج

ودّع فريق لايبزيج حامل اللقب بطولة كأس ألمانيا من الدور الثاني، بعد هزيمته اليوم الثلاثاء أمام فولفسبورج بهدف دون مقابل، في الدور الثاني للبطولة.

وكان لايبزيج قد فاز بآخر نسختين لبطولة كأس ألمانيا موسمي 2021-2022، 2022-2023.

وسجل فاكلاف سيرني هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة طولية من تياجو توماس، وحافظ سيرني على هدوءه في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ولم يهدر الفرصة.

وازدادت الأمور صعوبة لفريق لايبزيج للعودة في نتيجة اللقاء، بعدما طرد يوسف بولسن في الدقيقة 56 عقب حصوله على إنذار ثاني لقيامه بعرقلة ماتياس سفانبيرج.

وتأهل شتوتجارت إلى دور الـ16 بفوزه بهدف دون مقابل على يونيون برلين.

وتأهل شتوتجارت لدور الـ16 بفضل الهدف الذي سجله دينيز أونداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان أونداف يلعب بدلا من سيرهو جيراسي، الذي استبعد من اللقاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.

بالنسبة ليونيون، كانت هذه الخسارة هي الـ11 على التوالي في جميع المسابقات.

في الوقت نفسه، فاز فريق هومبورج، الناشط بالدرجة الرابعة، على جروتر فيورث بهدفين لهدف.