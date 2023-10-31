الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لايبزيج يودع كأس ألمانيا مبكرا على حساب فولفسبورج

لايبزيج
لايبزيج

ودّع فريق لايبزيج حامل اللقب بطولة كأس ألمانيا من الدور الثاني، بعد هزيمته اليوم الثلاثاء أمام فولفسبورج بهدف دون مقابل، في الدور الثاني للبطولة.

وكان لايبزيج قد فاز بآخر نسختين لبطولة كأس ألمانيا موسمي 2021-2022، 2022-2023.

وسجل فاكلاف سيرني هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 14 بعدما استلم تمريرة طولية من تياجو توماس، وحافظ سيرني على هدوءه في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ولم يهدر الفرصة.

وازدادت الأمور صعوبة لفريق لايبزيج للعودة في نتيجة اللقاء، بعدما طرد يوسف بولسن في الدقيقة 56 عقب حصوله على إنذار ثاني لقيامه بعرقلة ماتياس سفانبيرج.

وتأهل شتوتجارت إلى دور الـ16 بفوزه بهدف دون مقابل على يونيون برلين.

وتأهل شتوتجارت لدور الـ16 بفضل الهدف الذي سجله دينيز أونداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وكان أونداف يلعب بدلا من سيرهو جيراسي، الذي استبعد من اللقاء بسبب إصابة في أوتار الركبة.

بالنسبة ليونيون، كانت هذه الخسارة هي الـ11 على التوالي في جميع المسابقات.

في الوقت نفسه، فاز فريق هومبورج، الناشط بالدرجة الرابعة، على جروتر فيورث بهدفين لهدف.

لايبزيج كأس ألمانيا فولفسبورج شتوتجارت يونيون برلين

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