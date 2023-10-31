الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والتعاون يعبران لربع نهائي كأس خادم الحرمين على حساب الفتح والوحدة

الشباب
الشباب

تأهل فريق الشباب إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه على الفتح 2 - 1اليوم في دور الـ16 بالبطولة. 

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم الفتح بهدف سجله كريستيان تيلو في الدقيقة 24، وتعادل الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة 59، ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين، نجح خلالهما كاراسكو في إحراز هدف الفوز للشباب في الدقيقة 115.

كما تأهل فريق التعاون عقب فوزه على الوحدة بهدفين نظيفين. 

وسجل هدفي التعاون منير الكجوي، لاعب الوحدة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى، وألفارو ميدران في الدقيقة 11.

الشباب كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين الفتح التعاون الوحدة

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