الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو سبيل استقرار المنطقة

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يستطيع أحد المجادلة بشأن الازمة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح الدولي، أن الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة يجب أن تتوقف وخاصة الخسائر البشرية، مؤكدا أنه لن تحل هذه القضية إلا بالحل الدائم الذي أقره العالم كله وهو حل الدولتين، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا بتبني العالم هذا الحل.

وأشار إلى أن حل الدولتين أقرته الأمم المتحدة وجميع دول العالم، معلقًا: “أعتقد هذه الرسالة التي تبنتها مصر أنه يظل الحل الدائم لهذه الأزمة هو حل الدولتين الذي أقر به العالم أجمع، فالدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعوة العالم مرة أخرى لتبني هذا الحل الشامل والعادل ليضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية”.

معبر رفح الدولي قطاع غزة الامم المتحدة فلسطين إسرائيل

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