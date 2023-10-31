صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب وحماس تدعو للاشتباك مع جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، استهداف تل أبيب برشقات صاروخية أدت لإطلاق صافرات الإنذار الاسرائيلية بسبب حالة الذعر التي سببتها.

ودعت حركة حماس إلى الاشتباك مع جنود الاحتلال، الذين يوثّقون "بسادية" مشاهد التعذيب الوحشية لأهلنا في الضفة الغربية.

مشاهد التعذيب والإهانة

وقالت الحركة في بيان نقلته قناة غزة الآن على تليجرام: إن مشاهد التعذيب والإهانة والسّحل المتعمّد التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الضفة الغربية على يد جنود الاحتلال الصهيوني الذين يوثّقون بساديّة جرائمهم بالصوت والصورة، تعدّ جريمة نكراء تذكّرنا بمشاهد التعذيب النازية والفاشية.

وأضافت الحركة: هذه المرحلة التاريخية والمفصلية يبحث فيها الاحتلال عن انتصارٍ متوهّم بعد أن مرغت المقاومة أنفه في غزة العزّة، وندعو أهلنا في كل مدن وقرى الضفة الغربية لرفض الاعتقال ومقاومته، والاشتباك مع قوات الاحتلال، والنفير العام لمواجهة جرائمه ومستوطنيه الذين يعيثون فسادًا في الضفة ويهددون شعبنا بالتهجير منها، فالجنود الذين مرّغت أنوفهم المقاومة لأضعف من أن يهينوا كرامة شعبنا وشبابنا الثائر المقاوم في عموم الضفة الأبيّة.