الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب وحماس تدعو للاشتباك مع جنود الاحتلال

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، استهداف تل أبيب برشقات صاروخية أدت لإطلاق صافرات الإنذار الاسرائيلية بسبب حالة الذعر التي سببتها.

ودعت حركة حماس إلى الاشتباك مع جنود الاحتلال، الذين يوثّقون "بسادية" مشاهد التعذيب الوحشية لأهلنا في الضفة الغربية.

مشاهد التعذيب والإهانة

وقالت الحركة في بيان نقلته قناة غزة الآن على تليجرام: إن مشاهد التعذيب والإهانة والسّحل المتعمّد التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الضفة الغربية على يد جنود الاحتلال الصهيوني الذين يوثّقون بساديّة جرائمهم بالصوت والصورة، تعدّ جريمة نكراء تذكّرنا بمشاهد التعذيب النازية والفاشية.

وأضافت الحركة: هذه المرحلة التاريخية والمفصلية يبحث فيها الاحتلال عن انتصارٍ متوهّم بعد أن مرغت المقاومة أنفه في غزة العزّة، وندعو أهلنا في كل مدن وقرى الضفة الغربية لرفض الاعتقال ومقاومته، والاشتباك مع قوات الاحتلال، والنفير العام لمواجهة جرائمه ومستوطنيه الذين يعيثون فسادًا في الضفة ويهددون شعبنا بالتهجير منها، فالجنود الذين مرّغت أنوفهم المقاومة لأضعف من أن يهينوا كرامة شعبنا وشبابنا الثائر المقاوم في عموم الضفة الأبيّة.

كتائب القسام حماس صافرات الإنذار تل أبيب حركة حماس جنود الاحتلال

مواد متعلقة

مظاهرة تطالب برحيل السفير الفرنسى من لبنان

انكماش اقتصاد منطقة اليورو فى الربع الثالث وتراجع التضخم

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى فى غزة

الجيش الروسى يصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية فى اتجاه كوبيانسك

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

الخارجية الروسية تنتقد انتقائية الأمم المتحدة بشأن غزة: تحيز مذهل ونفاق خيالى

مندوب فلسطين يكشف تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا

أونروا: الفلسطينيون فى غزة يتعرضون للتهجير والعقاب الجماعى

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

رشوان ردا على طلب مراسلة "سكاى نيوز" بدخول غزة: تفضلى وتحملى مسئولية حياتك

400 شهيد بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهدف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة