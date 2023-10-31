الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة الرومانية تعلن قداسة قديسَيّن جديدين

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي له انه أضاف المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الرومانية قديسًا جديدًا إلى تقويمه الليتورجي، وبارك عملية إعلان قداسة شيخ مبجل آخر.

تفاصيل الاعتراف بالقديسين

في اجتماعه في بوخارست برئاسة غبطة البطريرك دانيال، وافق السينودس على تقديس الأرشمندريت الموقر مكاري المرتل الأول Macarie the Protopsaltis (1770-1836)، مع تحديد عيده في 31 أغسطس، حسبما أفادت وكالة أنباء البازيليك.

كما تمت الموافقة على النصوص الخاصة بحياته وخدمته الليتورجية والأكاثية وأيقونته.

يُعرف القديس مكاري بشكل خاص بأنه أبو موسيقى الكنيسة باللغة الرومانية.

كما وافق السينودس على اقتراح متروبوليس بيسارابيا (مولدوفا) لبدء عملية تقديس الأب المتقدم في الكهنة إيراكلي (فلوسيا، 1893-1964)، الذي عانى في معسكرات الاعتقال الستالينية.

الأب/ إيراكلي يُذكر باعتباره راهبًا للحياة المقدسة، ومبشرًا لا يكل، واعظًا، ومعترفًا بالسجن، وصانعًا للمعجزات، يبشر بالإنجيل ويجلب الكثيرين إلى المسيح على الرغم من كل الظروف الخارجية.

وايضا بمناسبة ذكرى العيد الوطني اليوناني بحضور القنصل العام اليوناني في الإسكندرية وممثلين عن البحرية اليونانية ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني ،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية.

وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

بمعاونه المتروبوليت بندلايمون مطارن نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا البطريركي المقدس.

خلال فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية قرأ القنصل العام اليوناني للجالية اليونانية والأخوية القبرصية في الإسكندرية الرسالة الخاصة لنائب وزير الخارجية اليونانية السيد/ جورجيوس كوتسيراس إلى الجالية اليونانية في المهجر (بشكل عام).