الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو: الكنيسة الرومانية تعلن قداسة قديسَيّن جديدين

الانبا نيقولا انطونيو
الانبا نيقولا انطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي له انه أضاف المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الرومانية قديسًا جديدًا إلى تقويمه الليتورجي، وبارك عملية إعلان قداسة شيخ مبجل آخر.

تفاصيل الاعتراف بالقديسين

في اجتماعه في بوخارست برئاسة غبطة البطريرك دانيال، وافق السينودس على تقديس الأرشمندريت الموقر مكاري المرتل الأول Macarie the Protopsaltis (1770-1836)، مع تحديد عيده في 31 أغسطس، حسبما أفادت وكالة أنباء البازيليك.

كما تمت الموافقة على النصوص الخاصة بحياته وخدمته الليتورجية والأكاثية وأيقونته.

يُعرف القديس مكاري بشكل خاص بأنه أبو موسيقى الكنيسة باللغة الرومانية.

كما وافق السينودس على اقتراح متروبوليس بيسارابيا (مولدوفا) لبدء عملية تقديس الأب المتقدم في الكهنة إيراكلي (فلوسيا، 1893-1964)، الذي عانى في معسكرات الاعتقال الستالينية.

الأب/ إيراكلي يُذكر باعتباره راهبًا للحياة المقدسة، ومبشرًا لا يكل، واعظًا، ومعترفًا بالسجن، وصانعًا للمعجزات، يبشر بالإنجيل ويجلب الكثيرين إلى المسيح على الرغم من كل الظروف الخارجية.

وايضا بمناسبة ذكرى العيد الوطني اليوناني بحضور القنصل العام اليوناني في الإسكندرية وممثلين عن البحرية اليونانية ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني ،بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية. 

وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

بمعاونه المتروبوليت بندلايمون مطارن نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا البطريركي المقدس.

خلال فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية قرأ القنصل العام اليوناني للجالية اليونانية والأخوية القبرصية في الإسكندرية الرسالة الخاصة لنائب وزير الخارجية اليونانية السيد/ جورجيوس كوتسيراس إلى الجالية اليونانية في المهجر (بشكل عام).

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: العدوان الذي تتعرض له غزة وصمة عار في جبين الإنسانية

الكنيسة الكاثوليكية تستعد لاستقبال دفعة جديدة من القديسين

قداس شكر في اليوبيل الفضي الرهباني للأخت هيلين سولوماتا الكومبونيانية

احتفالا بيومهم العالمي.. الكنيسة الكاثوليكية تنظم يوما استثنائيًا لكبار السن في الإسكندرية

حنا: نشكر الكنائس المطالبة بوقف الحرب ونتمنى الاستمرار ليصل صوتهم للغرب

الكنيسة المارونية: المسيح أصر على أن تبعيته تتطلب حمل الصليب

اللاتين في مصر يصلون بأشعار القديس غريغوريوس الناريكي

البابا تواضروس يلتقي الأنبا دانيال في المقر البابوي بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"