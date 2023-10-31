برلمانى يطالب "الصحة العالمية" والمنظمات الدولية بالتحرك لإنقاذ غزة من مجازر الاحتلال

دعا النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الدولية المعنية بالتحرك لإنقاذ غزة من جرائم الاحتلال.

استهداف الأطقم الطبية

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هناك محاولات واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأطقم الطبية في غزة وإعاقة عملها، مما يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد النائب أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على أهبة الاستعداد للمشاركة في تقديم المساعدات والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني، علاوة على تقديم كافة الدعم اللازم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ضرورة استمرار دخول المساعدات

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والفرق الطبية لعلاج الجرحى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار "مهران" إلى تأييده كافة الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية لوقف أعمال العنف والقتل ورفض التهجير وحل الدولتين.

وطالب بضرورة إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام .

وأكد النائب علي مهران تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

يأتي هذا فيما ترتفع حدة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبعد ارتكاب مجزرة مستشفى الأهلي المعمدانى وسط غزة وسقوط ما يزيد عن الألف شهيد، كما تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والأطقم الطبية، حيث قصفت محيط مستشفى القدس المكتظ بالمرضى، أغلبهم من مصابي القصف الإسرائيلي الهمجي والنازحين منه كذلك، كما قصفت أكثر من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.