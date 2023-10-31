الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب "الصحة العالمية" والمنظمات الدولية بالتحرك لإنقاذ غزة من مجازر الاحتلال

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

دعا النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الدولية المعنية بالتحرك لإنقاذ غزة من جرائم الاحتلال.

txt

عاجل.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

استهداف الأطقم الطبية 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هناك محاولات واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأطقم الطبية في غزة وإعاقة عملها، مما يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد النائب أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على أهبة الاستعداد للمشاركة في تقديم المساعدات والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني، علاوة على تقديم كافة الدعم اللازم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

txt

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القمة الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولى"

ضرورة استمرار دخول المساعدات  

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى  ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والفرق الطبية لعلاج الجرحى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

txt

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

وأشار "مهران" إلى تأييده كافة الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية لوقف أعمال العنف والقتل ورفض التهجير وحل الدولتين.

وطالب بضرورة إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام .

وأكد النائب علي مهران تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

يأتي هذا فيما ترتفع حدة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبعد ارتكاب مجزرة مستشفى الأهلي المعمدانى وسط غزة وسقوط ما يزيد عن الألف شهيد، كما تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والأطقم الطبية، حيث قصفت محيط مستشفى القدس المكتظ بالمرضى، أغلبهم من مصابي القصف الإسرائيلي الهمجي والنازحين منه كذلك، كما قصفت أكثر من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

النائب علي مهران لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اسهداف الأطقم الطبية غزة الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

عضو "إفريقية النواب" تندد باستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الأشقاء في غزة

النائب فرج فتحي: نرفض المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

تحرك برلمانى بسبب عدم التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

نادر الخبيرى: الرئيس السيسى يستهدف تحقيق الأمن الغذائى وفتح آفاق للتصدير الزراعى

بتكلفة 100مليون جنيه.. جهاز إشعاعى جديد لعلاج الأورام بمستشفى أورام جامعة المنوفية

تحرك برلمانى بعد زيادة مصروفات المدارس التجريبية بأسيوط

دينا هلالي: معبر رفح شريان حياة رئيسي للأشقاء في غزة

خبير عسكري: اجتياح غزة يُهدد بتدخل "حزب الله" واتساع الحرب فى المنطقة

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا