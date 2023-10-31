الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

مسيرتان تستهدفان
مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد

أفانت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستهداف مسيرتين لـ قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون إصابات أو أضرار.

هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد

وقد أعلنت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عن هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي في محافظة الأنبار العراقية.

وأضافت قناة العربية الإخبارية أن 4 صواريخ سقطت بقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي الأنبار.

وخلال الفترة الماضية، قال مصدران أمنيان إن طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب العراق، وسمع دوي انفجارات متعددة داخل القاعدة.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة في محافظة الأنبار، وبدأ عملية بحث، فيما أوضحت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار.

قاعدة عين الأسد قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق العراق

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