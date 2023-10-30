مطران و3 أساقفة يصلون صلوات تجنيز الأنبا أثناسيوس بفرنسا

أقيمت، الاثنين، صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس، مطران مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس السادس للأقباط الفرنسيين بسارسيل بباريس.

صلوات التجنيز

وصلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وألقى الأنبا برنابا كلمة تعزية قدم خلالها تعزية قداسة البابا لشعب إيبارشية المطران الجليل المتنيح، بينما ألقى نيافة الأنبا لوقا كلمة تعزية باللغة الفرنسية، ثم باللغة العربية.

شارك في الصلوات الأب القمص بيشوي سوريال كاهن كنيسة الأقباط الفرنسيين التي أقيمت فيها الصلوات، ومجمع إيبارشية باريس وشمالي فرنسا وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

شارك في التجنيز من الكنائس الشقيقة أسقف الكنيسة الأرمينية بباريس، وكاهن الكنيسة الإثيوبية.

وحمل العدد الاحدث من مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية صورة الغلاف للمتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون- فرنسا والذى رقد فى الرب بشيخوخة صالحة الأسبوع الماضي عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها فى خدمة الكنيسة، وكما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة تنتظر حضور جثمان نيافته من فرنسا لإقامة صلوات الجناز.

كما ذخر العدد بملف خاص مدعم بالصور حول سيرة وخدمة نيافته، وعن المقالات فققد جاءت كالاتي

"الخدمة فى أوروبا".. الافتتاحية.

"صلاة يعبيص المستجابة (٢)".. نيافة الأنبا متاؤس.

"حياة السلام".. نيافة الأنبا تكلا.

"لست أهلًا أن أنحنى وأحل سيور حذائه".. الأنبا يوسف، إضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.