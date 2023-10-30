محافظ الغربية: حظر بيع مواد البناء إلا بموجب تصريح رسمي

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهات مشددة للدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، ولرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية والمتغيرات المكانية والشؤون القانونية، بالعمل بكل حزم لمقاومة التعديات علي الأراضي الزراعية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومدراء الادارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد اي مخالفات وابلاغ غرفة الازمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والازالة الفورية في المهد.

وشدد المحافظ، على ضرورة إبلاغ جميع محال بيع مواد البناء واخطارهم رسميا بعدم بيع أي مواد للبناء إلا بموجب تصريح رسمي مسبق موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية فضلا عن مصادرة المواد والمعدات المستخدمة في أي عملية تعدي على الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بمديرية الزراعة، ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية الامن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

منع تقديم أي دعم أو مساعدات لأي متعدٍ

كما وجه مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة بمنع تقديم أي دعم أو مساعدات لأي شخص يثبت تعديه على الأراضي الزراعية.

كما وجه محافظ الغربية، مديريتي الأوقاف والزراعة بتكثيف الحملات التوعوية بالمساجد ووحدات الإرشاد الزراعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها امن قومي نظرا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى ازالة التعديات، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.