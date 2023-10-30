الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات المياه بالسنطة لمواجهة الطوارئ والأزمات

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بمحطات المياه لمعرفة مدى استعداد المحطات، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال الاستعداد المسبق لها.

وأجرى محافظ الغربية صباح اليوم، جولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة السنطة منها محطة معالجة السنطة، محطة المرشحة بالسنطة، محطة شبرابيل، محطة رفع صرف صحي 4، تطوير مأخذ المياه الخاص بمحطة المرشحة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة

تفقد محطة معالجة السنطة

بدأت الجولة بتفقد محطة معالجة السنطة والتي تم تشغيلها في عام ٢٠٠٥ بطاقة فعلية٢٠ ألف متر مكعب/ يوم ونظام معالجة حمأة نشطة تقليدية لتخدم مدينة السنطة وقرى ابو الجهور، كفر الحاج داود، منشأه أبو عبد الله- كفر كلا الباب، الباذنجانيه، الرجبيه، الكرما، المنشأه
وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد محطة المياه المرشحة بالسنطة والتي تبلغ طاقتها الفعلية 600 لتر/ ثانية تحتوي على عدد 4 مروقات ويوجد خزان أرضي سعة 20 ألف متر مكعب وتخدم مدينة السنطة، قرى الوحدة المحلية بالقرشية، قرى الوحدة المحلية بكفر كلا الباب فضلا عن تفقد المحافظ تطوير مأخذ المياه الخاص بمحطة المرشحة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة مياه الشرب بشبرابيل وهي محطة ارتوازية بها وحدتين 75 حصان إضافة إلى وحدة بمولد قدرة 100 حصان ويوجد بها خزان علوي سعة 200 متر مكعب.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي 4، وهي رافع رئيسي يخدم منطقة عزبة المنشاوي – المنشية الجديدة – أجزاء من مدينة السنطة ويرفع لمحطة معالجة السنطة.

محافظ الغربية كوارث طبيعية مدينة السنطة محطة شبرابيل محطة ارتوازية

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