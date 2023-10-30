برنامج الأغذية العالمى: انقطاع الاتصالات فى غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة

أكدت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى لقناة القاهرة الإخبارية، أن انقطاع الاتصالات في غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة لسكان قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن للمنظمة طاقما يعمل داخل غزة، وقد قطع الاتصالات معهم أثر على عملية توزيع المساعدات لسكان القطاع.

أشارت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى، أن المنظمة قدمت مساعدات لأكثر من 350 ألف شخص منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.