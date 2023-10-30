الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج الأغذية العالمى: انقطاع الاتصالات فى غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة

عبير عطيفة المتحدثة
عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى

أكدت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى لقناة القاهرة الإخبارية، أن انقطاع الاتصالات في غزة أدى لتوقف عمليات الإغاثة لسكان قطاع غزة.

وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن للمنظمة طاقما يعمل داخل غزة، وقد قطع الاتصالات معهم أثر على عملية توزيع المساعدات لسكان القطاع.

أشارت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى، أن المنظمة قدمت مساعدات لأكثر من 350 ألف شخص منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

برنامج الأغذية العالمي انقطاع الاتصالات في غزة غزة الدكتورة عبير عطيفة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو ورقة سياسية "محروقة"

الخارجية الأمريكية: 45 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة أمس

الخارجية الأمريكية: أوضحنا لحكومة إسرائيل ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى غزة

وزير الدفاع الإسرائيلى رفض التعليق على فيديو المحتجزات الثلاث

مركز الأهرام للدراسات: المواقف الدولية بدأت تميل لعدم الدعم المفرط لإسرائيل

نتنياهو: لن نوقف الاقتتال لأن ذلك معناه الاستسلام

نتنياهو: لدى حماس أكثر من 200 محتجز

نتنياهو يتهرب من أسئلة بعض الصحفيين خلال مؤتمر صحفى

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة

"الكورنيت": صاروخ حماس الذى يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟