حزب حقوق الإنسان: جهود الرئيس السيسى لنصرة فلسطين لا يمكن نكرانها

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان، إن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالحرب بفلسطين تشير إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس عربي يضحي بكل ما لديه من أجل نصرة هذا الشعب، حيث يجري الرئيس الاتصالات الرسمية الدبلوماسية باستمرار من أجل تغيير الموقف الغربي لرفض ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب والإنسانية الفلسطينية.

نصرة فلسطين

وأكد التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن بحق القضية الفلسطينية لا يستطيع أحد أن يقوم به على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستغل الرئيس السيسي علاقات مصر المتوازنة مع المجتمع الدولي لاستخدام هذه العلاقات كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي ومن ثم احترام الإنسانية الفلسطينية والموافقة على قرار حل الدولتين وأن يكون السلم سيد الموقف في فلسطين وأن تكون القدس عاصمة فلسطين.

وأضاف في حديثه، أنه قام بإجراء مكالمات هاتفية مع رؤساء الأحزاب السياسية في الخارج من أجل الضغط على المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل بالتوقف عن جرائمها من خلال استخدام الوطن العربي آبار البترول كورقة ضغط على الجانب الغربي الأوروبي المستورد لهذه الطاقة.

وتابع: "الرئيس السيسي سينجح بكل تأكيد في وقف العنف في فلسطين الآن نتيجة الجهود المكثفة التي يقوم بها الآن على المستوى الدولي".