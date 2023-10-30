"مياه الشرقية": تكثيف الندوات لرفع الوعي الصحي والبيئي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جهته؛ أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوات تضمنت تنفيذ العاب تفاعلية منها أنشطة ارسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير وندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وكذلك توزيع برشوارت توعيه موضح بها ارقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.

وأشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للطلاب داخل 40 مدرسة بمدينتي منشأة أبوعمر والحسينية حول أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك لتوعية الطلاب والطالبات، بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه، والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء، وكذلك المسؤولية المجتمعية تجاه ترشيدها.