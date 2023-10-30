الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عزمى لـ"الشاهد": تدربنا على كل الأسلحة قبل حرب أكتوبر

محمد عزمي
محمد عزمي

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن التدريبات في الجيش كانت تبدأ من بعد الفجر وحتى الساعة الحادية عشر ليلًا، وكانوا يأخذون ساعة راحة واحدة باليوم.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا نظام تربية بالجيش، ولهذا ينصح الأهالي بإدخال أبنائهم للجيش لأنه يخرج منه إنسان مسئول، مشيرًا إلى أن التدريبات كانت تتم على كل الأسلحة لأنه سيتم توزيعهم بعدها.

 

وتابع، أن أحد القادة قبل أن ينتهوا من التدريبات قال لهم "أنتم صف ضباط مهرة وستكونوا مسئولين تحت الضباط عن أي تجهيزات"، مؤكدًا أنه كان يعرف توزيعه في سلاح المدفعية ودراسته كانت في مدرسة المدفعية، باول طريق السويس واستمر بها لمدة 5 سنوات.

 

وأشار إلى أنه أثناء تواجده بالمدرسة لفت نظره مجموعة من الضباط المشاة أخذوا معهم كورس سريع عن إدارة النيران أحدهم كان يضحك معه بسبب رفعه الشديد ويقول له "جاي لوحدك والا معاك حد".

 

وأكمل أن أركان حرب المدرسة كان العقيد أنيس الهندي، وتخرجوا وتم عمل طابور عرض في الكلية الحربية بحضور وزير الدفاع ووقتها علق نجمة ملازم مجند تحت الاختبار وبعد 3 أشهر اخد ملازم مجند تحت الاحتياط.

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد عزمي الجيش التدريبات ساعة راحة كل الأسلحة سلاح المدفعية

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