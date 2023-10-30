فرنسا تدين التهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية

أدانت فرنسا أعمال العنف غير المقبولة، التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية -فى بيان- أن "فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين التى أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين فى الأيام الأخيرة فى قُصرة والساوية، فضلا عن التهجير القسرى لعدد من التجمعات السكانية".



وأضافت الوزارة "أعمال العنف التى يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين آخذة فى التزايد، وهى غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، كما دعت إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين".



ولقى فلسطينى حتفه السبت الماضي برصاص مستوطن إسرائيلى فى بلدة الساوية قرب نابلس، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.



كما قُتل أربعة فلسطينيين فى هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون مسلحون فى بلدة قصرة فى 11 أكتوبر الجاري، وفق المصدر نفسه.