محمد عزمى يحكى لـ"الشاهد" أبرز ذكرياته فى حرب أكتوبر

قال محمد عزمي، أحد مقاتلي سلاح المدفعية في حرب أكتوبر: "من اللحظات التي لن أنساها في حياتي، يوم 6 أكتوبر 1973، حين دخلت الطائرات إلى أرض المعركة، سجد جميع الجنود البسطاء على الأرض وأنا معهم، فالجميع في ذلك الوقت كان على مبدأ واحد: "النصر أو الموت".

وأضاف "عزمي"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بعد أن مر الطيران من فوقنا، وبدأنا الضرب، وجدنا كافة كتائب المدفعية الخاصة بنا على نفس الخط، كنا نسمع صوت المدفعية على بعد 10 كيلو، وكنا نستقبل أوامر الضرب بشكل مستمر عبر الهواتف اللاسلكية".

واستكمل: "في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يوم 6 أكتوبر، ظابط الموقع الذي كان برفقتي أبلغني بأن لدي أمر بالعبور برفقة العميد أحمد الفهراني، قائد السارية الثانية، ومعنا مجموعة استطلاع مواقع النيران، رغم أنني كنت أحدث ظباط الكتيبة، وبالفعل نفذت الأوامر".