مشاهد من داخل مستشفى القدس فى غزة المهدد من قبل الاحتلال

حصل موقع "الدستور" على مقطع فيديو من داخل مستشفى القدس بغزة الذي تعرض محيطه لقصف متكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتواجد آلاف الجرحى والنازحين أغلبهم من الأطفال والنساء.

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تقارير تهديدات إخلاء مستشفى القدس بغزة تثير القلق، موضحة أنه يستحيل إخلاء مستشفيات دون تعريض حياة المرضى للخطر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

طالبت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية والعاجلة لمستشفى القدس والعمل على وقف قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى تمهيدا لقصفه.

وقالت فرسخ، إن إدارة مستشفى القدس تلقت تهديدا شديد اللهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة، كونه سيتم قصفه، وذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في محيط مبنى المستشفى.