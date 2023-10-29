الأحد 29 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يناقش صيانة معدات الإغاثة ورفع كفاءة العاملين عليها

د. طارق رحمي
د. طارق رحمي

عقد د. طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللجنة المشكلة لمتابعة اصطفاف المعدات والسيارات بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة؛ للوقوف على سلامة وجاهزية معدات وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة برئاسة د.محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا. 

التأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة

جاء ذلك لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من الحالة الفنية للمعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة؛ لمجابهة أي أزمة أو كارثة.

يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات؛ لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة؛ لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات مع ضرورة الصيانة المستمرة؛ للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة ومسئوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعًا ملموسًا.

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