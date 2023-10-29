ضمن جهود "التحالف الوطنى".. بنك الطعام المصرى يجهز قافلة الإغاثة الثانية لسكان غزة

واصل بنك الطعام المصري تحضير شاحنات قافلة الإغاثة الثانية لغزة والتي ستضم ١٠٠ شاحنة بها حوالي ٢ مليون كجم من الإغاثات الغذائية، وذلك متبق من القافلة الأولى التي احتوت على ٤١ شاحنة، و٧ شاحنات منتظرة على بوابة معبر رفح، وفي انتظار الضوء الأخضر من السلطات المصرية للتحرك بالقافلة الثانية.

وأكد بنك الطعام استمرارهم بعملهم ودعمهم بكل قوتهم لغزة حتى ينتهي العدوان الغاشم.

وتأتي جهود بنك الطعام المصري ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الاعتداءات الإسرائيلية علي المدنيين في غزة.

هذا وقد نعى ببالغ الحزن والأسى بنك الطعام المصري أرواح الشهداء من المدنيين والأطفال والعاملين في منظمات الإغاثة الذين سقطوا بلا رحمة منذ بداية الأعمال العدائية وحتى مجزرة الأمس، ونؤكد أننا مستمرين في الإغاثة حتى انتهاء هذا العدوان الظالم.

دعم شامل من التحالف الوطنى لأهالى غزة

جدير بالذكر أن قوافل التحالف الوطني وحياة كريمة تضم قرابة ١٢٠ قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

13 مؤسسة تدعم غزة ضمن التحالف

ويشارك في هذه القوافل الضخمة عدد كبير من مؤسسات التحالف الوطني ومتطوعيها وهى: (مؤسسة حياة كريمة، بنك الطعام المصري، الأورمان، مصر الخير، صناع الحياة، رسالة، صناع الخير، العربي لتنمية المجتمع، مرسال، أبوهشيمة الخير، الهيئة القبطية الإنجيلية، أبوالعينين، الجارحي لتنمية المجتمع).