الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: القضاء على حركة حماس أمر غير واقعى بالمرة

حركة حماس
حركة حماس

قال الدكتور سليم بريك، المحاضر في جامعة حيفا، إن القضاء على حركة حماس أمر غير واقعي بالمرة، مشيرًا إلى أنه اعتقد منذ البداية أنه لا يجب أن تقوم إسرائيل باجتياح بري واسع ومكثف مرة واحدة لغزة.

وأضاف بريك، في مداخلة لقناة "الغد"، أن إسرائيل يمكن أن تقوم بعدة عمليات اجتياح لمساحة محدودة استنادًا للمعلومات الاستخباراتية التي جمعتها في الماضي، والآن عن طريق التحقيق مع بعض عناصر حماس الذين تم اعتقالهم.

وأشار إلى أن إسرائيل لا يُطلب منها القيام باجتياح بري حسب ما تتوقعه حماس، مؤكدًا أن كل عملية عسكرية يجب أن يتوفر بها عنصر المفاجأة المهم جدًا.

وأوضح أن دخول إسرائيل بشكل محدود إلى قطاع غزة والخروج، خاصة القصف خلال ساعات الليل، ومحاولة إيجاد هذه الأنفاق، هو المطلوب حاليًا من الجيش الإسرائيلي؛ للتخفيف من ضحاياه خلال العمليات البرية المقبلة.

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