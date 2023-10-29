متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"الدستور": قدمنا 4 شهداء.. ومصر أمدّتنا بالمواد الطبية

قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم قدموا 4 شهداء و5 مصابين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وما زالوا يقومون بعملهم في الخدمات الطبية والإغاثية والطوارئ، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر للهلال الأحمر المصري على إمدادهم بالمواد الطبية، وتنسيق دخول المواد الإغاثية وتسليمها إلى نظيره الفلسطيني.

وأضاف "الفتياني" لـ"الدستور" أنه منذ اللحظة الأولى للحرب في السابع من أكتوبر، رفعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني درجة استجابتها في صفوف متطوعيها، وما زالت تقدم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات وخدمات الطوارئ من خلال الإسعاف، والخدمات الإغاثية عن طريق الحد من مخاطر الكوارث، حيث يقدم فريق الجمعية دعمًا نفسيًا للعاملين في القطاع الطبي الذين يُشاهدون الأحداث، والأطفال الضحايا الذين شاهدوا القصف أو فقدوا أحدًا من ذويهم؛ ليتجاوزوا هذه المحنة.

الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف.. والهلال الأحمر المصري لعب دورًا مهمًا

وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن مباني تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تضررت، خاصة مستشفى القدس، إلى جانب 9 سيارات إسعاف تضررت وخرجت عن الخدمة، وأنهم يُكملون خدماتهم بالرغم من المعوقات والتحذير بإخلاء المستشفيات وشُح المواد الإغاثية والطبية وخاصة الوقود، إلى جانب التشويش على أجهزة الاتصال والخطوط الأرضية وشبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أنها كانت هناك مناشدة من الجمعية لشركائها من الجمعيات حول العالم، وجرى إرسال دعم بالفعل، كان على رأسها جمعية الهلال الأحمر المصري والتي تقدم جهدًا مباركًا، مضيفًا: نثمن جهد الجمعية المصرية على ما تقوم به.

الفتياني: نطالب بفتح ممرات آمنة لدخول المواد الإغاثية والطبية

ولفت محمد الفتياني إلى أن أبرز مطالبهم هو فتح ممرات آمنة لدخول المواد الإغاثية والطبية، إلى جانب حماية المستشفيات وإلغاء القرارات بشأن إخلائها.