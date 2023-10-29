الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"الدستور": قدمنا 4 شهداء.. ومصر أمدّتنا بالمواد الطبية

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم قدموا 4 شهداء و5 مصابين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الجاري، وما زالوا يقومون بعملهم في الخدمات الطبية والإغاثية والطوارئ، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر للهلال الأحمر المصري على إمدادهم بالمواد الطبية، وتنسيق دخول المواد الإغاثية وتسليمها إلى نظيره الفلسطيني.

وأضاف "الفتياني" لـ"الدستور" أنه منذ اللحظة الأولى للحرب في السابع من أكتوبر، رفعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني درجة استجابتها في صفوف متطوعيها، وما زالت تقدم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات وخدمات الطوارئ من خلال الإسعاف، والخدمات الإغاثية عن طريق الحد من مخاطر الكوارث، حيث يقدم فريق الجمعية دعمًا نفسيًا للعاملين في القطاع الطبي الذين يُشاهدون الأحداث، والأطفال الضحايا الذين شاهدوا القصف أو فقدوا أحدًا من ذويهم؛ ليتجاوزوا هذه المحنة.

الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف.. والهلال الأحمر المصري لعب دورًا مهمًا

وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن مباني تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تضررت، خاصة مستشفى القدس، إلى جانب 9 سيارات إسعاف تضررت وخرجت عن الخدمة، وأنهم يُكملون خدماتهم بالرغم من المعوقات والتحذير بإخلاء المستشفيات وشُح المواد الإغاثية والطبية وخاصة الوقود، إلى جانب التشويش على أجهزة الاتصال والخطوط الأرضية وشبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أنها كانت هناك مناشدة من الجمعية لشركائها من الجمعيات حول العالم، وجرى إرسال دعم بالفعل، كان على رأسها جمعية الهلال الأحمر المصري والتي تقدم جهدًا مباركًا، مضيفًا: نثمن جهد الجمعية المصرية على ما تقوم به. 

الفتياني: نطالب بفتح ممرات آمنة لدخول المواد الإغاثية والطبية

ولفت محمد الفتياني إلى أن أبرز مطالبهم هو فتح ممرات آمنة لدخول المواد الإغاثية والطبية، إلى جانب حماية المستشفيات وإلغاء القرارات بشأن إخلائها. 

غزة غزة الآن قصف غزة القصف القصف على غزة مستشفى القدس

مواد متعلقة

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الهلال الأحمر المصرى يكشف تفاصيل حملة التبرع لدعم الأشقاء فى ليبيا والمغرب

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

استشهاد 2000 طالب و70 من الكادر التعليمى وقصف 200 مدرسة فى قصف غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)